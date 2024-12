Freund „positiv“ bei Davies – Bayern-Zukunft mit Wanner

Erst gestern hatte ‚Sky‘ berichtet, dass sich der FC Bayern und Linksverteidiger Alphonso Davies in den seit Monaten zähen Vertragsverhandlungen einen großen Schritt näher gekommen sind. Der Kanadier, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, verlangt ein fürstliches Gehalt und zusätzlich rund 15 Millionen Euro Handgeld, soll den Münchnern jetzt aber entgegengekommen sein.

Darauf angesprochen entgegnete Bayerns Sportdirektor Christoph Freund auf der Pressekonferenz am Freitag: „Generell sind wir in guten Gesprächen und wir sind positiv.“ ‚Sky‘ zufolge sind die Münchner bereit, das im Frühjahr vorgelegte Angebot, das ein Jahresgehalt zwischen 13 und 14 Millionen Euro beinhalten soll, noch etwas aufzubessern.

Regelmäßiger Austausch mit Wanner

Ganz so fürstlich ist das Salär von Youngster Paul Wanner, der in München einen Vertrag bis 2027 besitzt, bisher sicherlich nicht. Doch auch er spielt in den Planungen des deutschen Rekordmeisters eine große Rolle. Der 18-Jährige erlebt derzeit seinen Bundesliga-Durchbruch beim 1. FC Heidenheim, mit dem er morgen (15:30 Uhr) in der Allianz Arena auf die Bayern trifft, die ihn bis zum Saisonende an das Team von Frank Schmidt verliehen haben.

Zuletzt konnte Heidenheim nicht mehr wirklich überzeugen, auch Wanner blieb nach starkem Saisonstart hinter den Erwartungen zurück. Dennoch sind die Bayern davon überzeugt, dass Wanner ein wichtiger Teil des Teams werden kann. „Wir sind in regelmäßigem Austausch mit Paul. Wir sind sehr glücklich über seine Entwicklung, er gewinnt gerade eine Menge Erfahrung. Wir planen die Zukunft des FC Bayern mit Paul Wanner“, so Freund.

Gestern war im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ darüber berichtet worden, dass Eintracht Frankfurt stark am Linksfuß interessiert ist. Möglich sei eine Leihe oder ein Verkauf – womöglich inklusive Rückkaufoption. Komplett ziehen lassen will der FCB sein 18-jähriges Talent aber definitiv nicht.