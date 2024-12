Dritte Leihe: Wanner weiter zur Eintracht?

Sammelt Paul Wanner in der kommenden Saison Spielpraxis beim nächsten Bundesligisten? Laut dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ ist Eintracht Frankfurt sehr interessiert an dem Linksfuß, der beim 1. FC Heidenheim zum Stammpersonal zählt, von dort aber im Anschluss an die laufende Spielzeit zum FC Bayern zurückkehren wird.

Spätestens dann gilt es, die Entscheidung zu treffen, wie es mit Wanner weitergeht. Vieles wird auch damit zusammenhängen, ob Florian Wirtz (21) den Weg nach München findet. Sollte dies der Fall sein, könnte eine Leihe nach Frankfurt Sinn ergeben, sofern sich die Hessen für die Champions League qualifizieren.

Nicht ganz ausgeschlossen ist allerdings auch ein Wanner-Verkauf – womöglich inklusive Rückkaufoption. Schließlich wäre die persönliche sportliche Perspektive bei den Bayern mit den Konkurrenten Wirtz und Musiala nicht besonders rosig.