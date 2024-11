100-Millionen-Hoffnung: Gittens und die nächsten Schritte

Zu Saisonbeginn war Jamie Gittens noch so etwas wie Borussia Dortmunds Super-Joker. Seine Doppelpacks nach Einwechslung gegen Eintracht Frankfurt (2:0) und den FC Brügge (3:0) ließen aufhorchen und unterstrichen einmal mehr die grundsätzliche Qualität des 20-jährigen Engländers. In Gittens Einsätzen von Anfang an hakte es jedoch lange.

Gittens Bilanz bis zum vergangenen Samstag:

Als Starter: 11 Spiele (794 Minuten), 1 Tor, 1 Vorlage

Als Joker: 5 Spiele (308 Minuten), 4 Tore, 2 Vorlagen

Wenn der Gegner müde gespielt ist, so der Eindruck, kann Gittens mit seiner Dribbel- und Abschlussstärke besonders glänzen. Doch nun scheint auch der Startelf-Knoten endlich geplatzt zu sein: Gittens steuerte am Samstag beim 4:0 gegen den SC Freiburg als Starter ein Tor und eine Vorlage bei. Und beim gestrigen 3:0-Sieg bei Dinamo Zagreb in der Champions League erzielte der Linksaußen in der 41. Minute das wichtige Führungstor (FT-Note: 2,5).

Der seitenverkehrte Robben

Gittens Treffer erinnern dabei an den Signature-Move von Bayern-Legende Arjen Robben. Dieser zog liebend gerne von der rechten Seite mit hohem Tempo und brillanter Ballführung nach innen und schloss dann ab. Das macht Gittens nun wiederkehrend genauso – nur von der anderen Seite. Eine Qualität, die dem BVB Punkte bringt. Nun auch von Beginn an.

Gittens Entwicklungsschritt wird sicherlich auch in der Heimat registriert. Schon nach seinen Joker-Glanzleistungen gab es erste Gerüchte um Interesse aus der Premier League. Der FC Chelsea, FC Liverpool und Tottenham Hotspur, dazu auch Crystal Palace und Nottingham Forest – die schon eine Nummer zu klein erscheinen – wurden als Käufer gehandelt. Klar ist: Der BVB hält angesichts einer Vertragslaufzeit bis 2028 die Zügel in der Hand.

Potenzieller Mega-Verkauf

Gut möglich aber, dass Gittens eines Tages zum nächsten lukrativen BVB-Verkauf wird. Die ‚Bild‘ handelt bereits 100 Millionen Euro Ablöse. Das scheint noch etwas hochgegriffen. Doch wenn Gittens sich in der „Entscheidungsfindung“ (Kritikpunkt von Trainer Nuri Sahin) verbessert und nach dem aktuellen noch weitere nächste Schritte geht, womöglich in Richtung A-Nationalmannschaft, könnte ja tatsächlich eine schicke Summe eines Tages in Dortmund auf dem Tisch liegen.