BVB siegt lässig in Zagreb | Top-Noten für Borussia-Stars

Borussia Dortmund nahm von der ersten Minute an die Zügel in die Hand und drückte Dinamo Zagreb das eigene Spiel auf. In der 8. Minute resultierte daraus die erste Chance für Schwarz-Gelb, als Bensebainis Kopfball nach Antons perfekt getimten Chip-Ball an die Latte klatschte. Nach einer Viertelstunde schwammen sich die Gastgeber etwas frei und hatten ihrerseits durch einen Distanzschuss von Pierre-Gabriel die erste Torannäherung, der Linksschuss zischte aber über die Latte.

Dem BVB gelang es zunächst nicht, die Energie aus der Anfangsphase aufrechtzuerhalten. Den Dortmundern fehlte schlichtweg die Geduld, aus den großen Ballbesitzvorteilen sinnvolle Angriffe abzuleiten, der seifige Platz tat sein Übriges dazu. Die Schlussoffensive kurz vor der Pause hatte es allerdings in sich: Zunächst scheiterte Malen noch per Kopf, der eigentlich geklärte Ball landete aber wieder bei Gittens, der ins Dribbling geht und mit all seiner Klasse die Führung besorgt.

Dinamo völlig harmlos

Auch nach dem Pausentee machte der Gastgeber absolut keine Anstalten, an der Marschrichtung aus dem ersten Durchgang etwas zu ändern oder gar eine Offensive zu starten – im Gegenteil. Der BVB blieb Herr im Haus und sorgte mit dem 2:0 durch Bensebaini frühzeitig für Ruhe. Erst nach dem zweiten Treffer beorderte Nenad Bjelica seine Mannen weiter nach vorne, am Ausgang änderte dies aber nichts mehr. Den Schlusspunkt setzte kurz vor Ende der eingewechselte Guirassy.

Torfolge

0:1 Gittens (41.): Eine Klärungsaktion von Dinamo landet bei Gittens, der den freigewordenen Raum auf links für ein Tempodribbling nutzt. An der Strafraumgrenze wackelt der Engländer seinen letzten Gegenspieler aus und schlenzt den Ball mit rechts sehenswert und unhaltbar ins lange Eck.

0:2 Bensebaini (56.): Bei der Ecke zuvor konnte Dinamo-Torwart noch einen Schlotterbeck-Abschluss stark klären. Bei der folgenden Ecke stimmt in der Abwehr der Kroaten aber überhaupt nichts und Bensebaini kann völlig unbedrängt aus kurzer Distanz einnicken.

0:3 Guirassy (90.): Mit etwas Glück stellt der BVB auf 3:0. Ein scharfer Steilpass von Schlotterbeck wird abgefälscht, springt hoch und landet beim völlig freistehenden Guirassy, der nur noch einschieben muss.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

46‘ Julian Ryerson (2,5) für Brandt

61‘ Serhou Guirassy (2,5) für Beier

61‘ Gio Reyna (3,5) für Sabitzer

61‘ Julien Duranville (3) für Gittens

75‘ Yan Couto für Malen

