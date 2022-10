Köln: Hector weicht Zukunftsfrage aus

Jonas Hector gibt sich in Hinblick auf seine Zukunft beim 1. FC Köln zugeknöpft. „Wir sind in der Spieltags-Pressekonferenz zu Partizan Belgrad. Ich glaube nicht, dass meine Vertragsinhalte oder Gedankenspiele zu meiner Zukunft hier etwas zu suchen haben“, äußerte sich der 32-Jährige am Mittwoch auf Nachfrage.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Hector mit dem Gedanken spielt, nach dieser Saison die Schuhe an den Nagel zu hängen. Im nächsten Sommer läuft der Vertrag des Kölner Kapitäns aus. Für den FC läuft Hector bereits seit 2010 auf.