Alternative zu Szalai: Union mit Angebot für Estève

Bei Attila Szalai (25) geht Union Berlin ganz offensichtlich leer aus. Die Köpenicker haben sich um den Innenverteidiger von Fenerbahce bemüht, allerdings scheint die TSG Hoffenheim den Hauptstadtklub nun ausgestochen zu haben. Jetzt schwenkt Union auf einen anderen Mann für die zentrale Verteidigung um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚L’Équipe‘ haben die Berliner ein Angebot über sieben Millionen Euro für Maxime Estève abgegeben. Der 21-jährige Innenverteidiger vom HSC Montpellier stand bis zuletzt auch bei US Sassuolo auf dem Zettel. Die Italiener zogen allerdings ein Leihgeschäft von Mattia Viti (21/OGC Nizza) vor. Nun hat Union bei Estève offenbar freie Bahn.

Lese-Tipp

Überraschung: Union vor Tousart-Transfer

Der talentierte Linksfuß absolvierte in der vergangenen Saison 23 Ligaspiele für Montpellier. In der Rückrunde fiel der Abwehrspieler aufgrund einer Verletzung für mehrere Wochen aus. In den letzten drei Partien der Vorsaison war Estève aber wieder vollumfänglich fit und stand jeweils über 90 Minuten auf dem Rasen.