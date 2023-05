Salzburg-Keeper Walke hört auf

Alexander Walke hängt die Torwarthandschuhe an den Nagel. Wie RB Salzburg bekanntgibt, beendet der 39-jährige Keeper seine aktive Karriere, behält jedoch seinen Posten in der Red Bull Fußball Akademie. Dort bildet er Nachwuchstorhüter aus. Für die Österreicher stand Walke 227 Mal auf dem Rasen und blieb dabei in 95 Einsätzen ohne Gegentor. Für den Klub aus der Mozartstadt war der ehemalige Fürther seit 2010 aktiv. Sein Arbeitspapier beim diesjährigen österreichischen Meister war ohnehin nur noch bis Ende Juni gültig.

Zu seinem Karriereende sagt der Routinier: „Für mich geht im Sommer eine unglaubliche Reise zu Ende, bei der ich über die Jahre so viele großartige Dinge erleben durfte und so viele positive Erinnerungen mitnehme. Jetzt ist es an der Zeit für mich, einen neuen Weg einzuschlagen, auf den ich mich aber schon sehr freue. Ich bin dem FC Red Bull Salzburg für das Vertrauen über all die Jahre und auch für die Chance, die ich jetzt erhalte, sehr dankbar. Es ist großartig, dass ich weiter im Fußball bleiben kann.“

