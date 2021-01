Verletzungsschock für umworbenen Simakan

Der von vielen Klubs gejagte Innenverteidiger Mohamed Simakan von Racing Straßburg muss vorerst pausieren. Wie der französische Erstligist mitteilt, zog sich der 20-Jährige im Spiel gegen den RC Lens (1:0) am vergangenen Samstag eine Verletzung zu, die ihn für gut zwei Monate außer Gefecht setzen wird.

Zuletzt hatten sich die Gerüchte um einen Abgang des Defensivspezialisten verdichtet. Mehrere Klubs aus der Bundesliga, namentlich RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund, zeigen Interesse an Simakan. Auch der AC Mailand sowie der FC Chelsea wurden mit dem Abwehrtalent in Verbindung gebracht. Ein Wechsel noch in diesem Winter scheint nach der Verletzung nun allerdings unwahrscheinlich.