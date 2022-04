Dembélé öffnet Barça die Tür

Der Berater von Ousmane Dembélé will sich erneut mit dem FC Barcelona an einen Tisch setzen, um über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. „Wir sind wieder zu Gesprächen bereit“, so die Worte von Moussa Sissoko laut der ‚L'Équipe‘. Von der ursprünglichen Forderung nach 20 Millionen Jahresgehalt will das Dembélé-Lager nach FT-Infos jedoch zunächst nicht abrücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Barcelona würde man die Zusammenarbeit weiterhin gerne fortsetzen. Ein neuerliches Angebot würde aber wohl niedriger ausfallen als noch im Winter. Präsident Joan Laporta sagte zuletzt: „Ich habe nichts davon gehört, dass er hier weitermachen will.“ Und weiter: „Am Ende der Saison wird es sicher noch einmal Gespräche geben, aber auch das wird sich im vorgegeben Gehaltsrahmen bewegen.“ Mit Paris St. Germain ist sich der französische Rechtsaußen in Sachen Gehalt und Vertragslaufzeit grundsätzlich über eine Zusammenarbeit einig. Es scheint, als würde Dembélé aber lieber doch bei den Blaugrana bleiben.