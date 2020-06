Maina-Nachfolge: 96 schaut nach Paderborn

Hannover 96 hat offenbar bereits einen Nachfolge-Kandidaten im Blick, sollte Rechtsaußen Linton Maina die Niedersachsen verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich Christopher Antwi-Adjei vom SC Paderborn im Hannoveraner Visier.

Bei den Ostwestfalen hat der 26-Jährige noch einen Vertrag bis 2021 mit einer Ausstiegsklausel über 2,5 Millionen Euro. Diese Summe ist für 96 kaum zu bezahlen, müsste also in Verhandlungen nach unten gedrückt werden. In 33 Bundesliga-Spielen für Paderborn kommt Antwi-Adjei auf ein Tor und zwei Vorlagen.