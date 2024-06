Bayern-Abwehr: Kompanys überraschender Standpunkt

Jonathan Tah (28) soll zum FC Bayern kommen, mündlich sind sich beide Seiten Berichten zufolge schon einig. Gelingt die Verpflichtung des deutschen EM-Teilnehmers, wird voraussichtlich einer der anwesenden Innenverteidiger abgegeben. Der heißeste Kandidat: Dayot Upamecano (25). Trotz aller Gerüchte und Kritik ist der Verkauf des Franzosen aber noch lange nicht in Stein gemeißelt – zumal Vincent Kompany eine hohe Meinung von Upamecano haben soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dies geht aus einem Bericht der Münchner ‚tz‘ hervor. Der neue Bayern-Trainer sehe „vor allem Upamecano als bestens geeignet für seine Spielidee“. Das wäre ein starkes Argument für den Verbleib des noch bis 2026 gebundenen Abwehrhünen. Steht Upamecano also doch nicht zum Verkauf?

Lese-Tipp

Müller-Vergleich: Pavlovic spricht über Bayern-Zukunft

Ganz so einfach ist die Sache wohl nicht. Dass Kompany schon jetzt so viel Einfluss an der Säbener Straße hat, dass er die Münchner Transferplanung diktiert, darf bezweifelt werden. Das letzte Wort haben dabei immer noch seine Vorgesetzten um Sportvorstand Max Eberl. Und: Upamecano soll die Idee eines England-Wechsels gefallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Verbleib scheint also gar nicht mehr unbedingt das Wunschszenario des französischen Nationalspielers zu sein. Das unterscheidet Upamecano von den Konkurrenten Min-jae Kim (27), Matthijs de Ligt (24) und Eric Dier (30), die sich laut ‚tz‘ auch in der kommenden Saison beim deutschen Rekordmeister sehen.