PSV: Mwene-Deal auf der Zielgeraden

Philipp Mwenes Wechsel vom FSV Mainz 05 zur PSV Eindhoven scheint nur noch Formsache zu sein. Wie das ‚Eindhoven Dagblad‘ und ‚Voetbal International‘ übereinstimmend berichten, sind lediglich letzte Details mit dem 27-Jährigen zu klären. In der kommenden Woche wird mit dem Vollzug gerechnet.

Da Mwenes Vertrag in Mainz ausläuft, streicht der Bundesligist keinerlei Ablöse für den Österreicher ein. FT hatte bereits am gestrigen Mittwoch berichtet, dass der Eredivisie-Klub seine Bemühungen um den Außenverteidiger intensiviert. Eine Vertragsverlängerung seines auslaufenden Kontrakts in Mainz hatte er vor einigen Tagen ausgeschlagen.