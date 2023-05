M’gladbach: Omlin fehlt erneut

Jonas Omlin wird Borussia Mönchengladbach auch am vorletzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison fehlen. „Es ist Fakt, dass Jonas auch gegen Leverkusen definitiv nicht spielen kann. Wir haben zumindest noch Hoffnung, dass er am letzten Spieltag gegen Augsburg im Borussia-Park wieder dabei sein kann“, sagte Trainer Daniel Farke auf der heutigen Spieltagspressekonferenz.

Der Schweizer Winter-Neuzugang und Nachfolger von Yann Sommer laboriert aktuell an muskulären Problemen im Oberschenkel, die ihn bereits gegen Borussia Dortmund (2:5) zum Zuschauen zwangen. Gegen Bayer Leverkusen wird am Sonntag (19:30 Uhr) erneut Jan Olschowsky das Gladbacher Tor hüten. Es bleibt abzuwarten, ob Omlin seinen Fohlen in der laufenden Saison noch einmal helfen kann.

