Köln bestätigt Thielmann-Verletzung

Der 1. FC Köln wird in den kommenden Wochen auf Jan Thielmann verzichten müssen. Wie die Kölner mitteilen, hat sich der 20-Jährige bei der 0:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart eine muskuläre Verletzung zugezogen. Das ergaben MRT-Untersuchungen am heutigen Sonntag. Genauere Angaben machen die Geißböcke nicht, Thielmann hielt sich allerdings gut sichtbar den Oberschenkel. Der eingewechselte Offensivakteur musste nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz gehen. Köln spielte aufgrund des bereits erschöpften Wechselkontingents in Unterzahl zu Ende.

Thielmann verpasste verletzungsbedingt bereits weite Teile der laufenden Saison und hatte sich erst kürzlich von einer ähnlichen Blessur erholt. FC-Trainer Steffen Baumgart fühlt daher mit seinem Schützling. „Ich glaube, dass das für den Jungen und für uns bittere Momente sind. Die gehören im Fußball leider dazu, bei Jan im Moment zu oft, deswegen tut das schon sehr weh“, erklärte Baumgart gegenüber dem ‚Express‘.

