Barça: Lösung bei de Jong in Sicht?

Seit Wochen befinden sich der FC Barcelona und Frenkie de Jong in einer Pattsituation. Die Blaugrana wollen ihren Ballverteiler eigentlich vom Hof jagen und mit einem Verkauf zu Geld machen. De Jong, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2026, sieht das allerdings aus verschiedenen Gründen nicht ein und pocht auf einen Verbleib.

Nun deutet sich womöglich ein Ausweg aus der für alle Seiten unbefriedigenden Situation an. Nach Informationen der spanischen ‚Sport‘ will sich die Spielerseite mit dem Verein nochmal zusammensetzen und neue Vertragskonditionen aushandeln. Bereits in den vergangenen Jahren verzichtete der niederländische Mittelfelsspieler auf einen Großteil seines Gehalts, um den stark verschuldeten Katalanen unter die Arme zu greifen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Beteiligten zu einer zufriedenstellenden Lösung kommen. Sowohl der Spieler als auch sein Klub müssen wieder zusammenfinden, denn die Situation um de Jong entwickelte sich zuletzt zu einer unschönen Posse mit gegenseitigem Unverständnis. Die Barça-Offiziellen wollten sogar den vom Verein selbst ausgehandelten Vertrag als ungültig erklären lassen, um den 25-Jährigen von der Gehaltsliste zu kriegen.