Grêmio-Abschied: Suárez über seine Zukunft

Luis Suárez hat sich zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. „Ich spüre Schmerz, mein Körper spricht für mich. Ich möchte es jetzt genießen und dann nach einer langen Karriere selbst entscheiden, was ich tue“, zitiert Fabrizio Romano den 36-jährigen Stürmer, der in der Nacht sein letztes Spiel für Grêmio Porto Alegre absolviert hat, „ich muss mich ausruhen und Zeit mit meiner Familie verbringen. Das Schicksal wird entscheiden, wo ich in Zukunft bin.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des Uruguayers bei Grêmio läuft zum Jahresende aus. Obwohl Suárez sich im Trikot des brasilianischen Erstligisten sehr treffsicher präsentierte und in 52 Saisonspielen 24 Tore erzielte sowie 17 weitere vorbereitete, steht schon länger fest, dass er nicht mehr verlängern wird. Im Raum steht nun ein Engagement bei Inter Miami.