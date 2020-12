Stevens' letzter Streich: Becker in der Startelf

Heute um 18:30 Uhr wird der FC Schalke 04 gegen den SSV Ulm wohl letztmalig mit Huub Stevens an der Seitenlinie ein Pflichtspiel bestreiten. Der 67-jährige Niederländer wird im Anschluss wieder in den Aufsichtsrat der Knappen zurückkehren. Als Nachfolger werden Christian Gross und Alexander Zorniger gehandelt.

Stevens will zumindest dafür sorgen, dass der neue Übungsleiter der Königsblauen im Februar auch die Achtelfinalpartie bestreiten darf. Dafür stellt der Trainerfuchs im Gegensatz zur 0:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende auf einigen Positionen um. Überraschend darf sich Reservist Timo Becker (23) in der Innenverteidigung behaupten, Salif Sané und Ozan Kabak fehlen dagegen verletzt.