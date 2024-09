Real: Courtois fällt aus

Real Madrid muss womöglich in den kommenden Spielen auf Thibaut Courtois verzichten. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der Torhüter der Königlichen in der Partie gegen Atlético Madrid (1:1) am gestrigen Sonntag verletzt.

Das genaue Ausmaß der Blessur ist noch nicht bekannt. Eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss über die Ausfallzeit geben. In Madrid rechne allerdings niemand damit, dass der belgische Keeper in den beiden Partien vor der Länderspielpause gegen den OSC Lille (Mittwoch, 21 Uhr) und den FC Villarreal (Samstag, 21 Uhr) zur Verfügung steht.

Update (12:39 Uhr): Real hat die Verletzung von Courtois nun offiziell bestätigt. Der Schlussmann hat sich „eine Verletzung des Abduktors seines linken Bein“ zugezogen.