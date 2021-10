Milan will mit Bennacer verlängern

Der AC Mailand möchte einem Abgang von Ismaël Bennacer rechtzeitig entgegenwirken. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion von Foot Mercato möchten die Rossoneri deshalb mit dem 23-Jährigen verlängern. Dem Umfeld des Algeriers wurde das bereits mitgeteilt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bennacer ist noch bis 2024 an Milan gebunden, verfügt nach Foot Mercato-Informationen jedoch über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro, die noch zwei Jahre gültig ist. Für die Mailänder stand der Mittelfeldspieler in dieser Saison in bislang jeder Partie auf dem Platz.