M‘gladbach: Sommer deutet Verlängerung an

Am gestrigen Samstag unterstrich Torhüter Yann Sommer (33) gegen den FC Bayern (1:1) einmal mehr seinen Wert für Borussia Mönchengladbach. Mit glänzenden Paraden war der Schweizer maßgeblich daran beteiligt, dass die Fohlenelf einen wichtigen Punkt gegen den Ligakrösus aus München mitnahm. Das soll auch in Zukunft der Fall sein.

In Gladbach ist man bemüht, den 2023 auslaufenden Vertrag des Schlussmanns zeitnah auszudehnen. Auch Sommer scheint einer weiteren Zusammenarbeit nicht abgeneigt zu sein. „Jetzt setzen wir uns zusammen in den nächsten Tagen, und dann werden wir informieren, wenn es etwas zu informieren gibt“, gab der Keeper bei ‚Sky‘ am Samstag nach dem Spiel gegen die Bayern zu Protokoll.

Zuletzt wurde Sommer auch mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Die Tatsache, dass der Torhüter in sein letztes Vertragsjahr geht, weckte Begehrlichkeiten bei so manchem europäischen Klub. So soll der OGC Nizza, bei dem der ehemalige Gladbach-Coach Lucien Favre auf dem Trainerstuhl sitzt, Interesse angemeldet haben. Auch bei Manchester United befasste man sich dem Vernehmen nach mit dem verlässlichen Torhüter.