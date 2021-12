Hoffenheim verlängert mit Baumann

Die TSG Hoffenheim hat den bis 2023 datierten Vertrag mit Torhüter Oliver Baumann verlängert. Das neue Arbeitspapier des 31-Jährigen läuft bis Sommer 2024. Manager Alexander Rosen sagt: „Oli war, ist und bleibt ein wichtiger Eckpfeiler unseres Erfolges. Mit ihm langfristig planen zu können, ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft.“

Baumann war 2014 für 5,5 Millionen Euro vom SC Freiburg in den Kraichgau gewechselt. Für Hoffenheim bestritt der Schlussmann bislang 272 Pflichtspiele. In dieser und der vergangenen Saison vertritt er den verletzten Benjamin Hübner als Kapitän.

„Einer der stärksten Torhüter der Liga

„Oli ist einer der stärksten und beständigsten Torhüter der Liga und ein verlässlicher Führungsspieler in unserem Team. Aber nicht nur seine sportlichen Leistungen, sondern seine Persönlichkeit, sein einwandfreier Charakter und seine absolute Identifikation mit dem Klub machen ihn zu einem Gesicht der TSG“, schwärmt Rosen.

Baumann erklärt: „Ich spüre hier eine hohe Wertschätzung – im Klub und bei den Fans. Ich finde bei der TSG beste Möglichkeiten und wichtige Experten vor, dank denen ich mich hervorragend weiterentwickeln konnte. Wir haben als Team in den vergangenen Jahren viel erreicht, uns zweimal für die Europa League und einmal sogar für die Champions League qualifiziert, und ich bin mir sicher, dass wir alle hier noch eine spannende Zukunft vor uns haben, wenn wir weiter so an einem Strang ziehen.“