HSV: Kreuzbandriss bei Katterbach

Noah Katterbach hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zugezogen. Das verkündet der Hamburger SV offiziell. Der 22-jährige Linksverteidiger habe die Verletzung im gestrigen Training erlitten.

Katterbach war im Januar auf Leihbasis vom 1. FC Köln zum HSV gewechselt. Elfmal stand er seitdem in der zweiten Liga auf dem Platz, davon fünfmal von Beginn an. An die Kölner ist Katterbach noch bis 2024 gebunden.

