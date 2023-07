Inter einig mit Brozovic-Ersatz

Davide Frattesi von US Sassuolo wird bei Inter Mailand voraussichtlich das Erbe von Marcelo Brozovic (30) antreten. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht der 23-jährige Mittelfeldspieler kurz vor einem Wechsel zu den Nerazzurri. Inter und Sassuolo haben sich demnach auf einen Transfer verständigt.

Mit dem Italiener selbst sei sich der diesjährige Champions League-Finalist ebenfalls einig. Dem ‚Sky Italia‘-Journalisten Gianluca Di Marzio zufolge handelt es sich um eine Leihe mit Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro. Zudem wird Inter-Talent Samuele Mulattieri (22) in den Deal eingebunden und wechselt im Gegenzug zu Sassuolo. Vom Interesse der Neroverdi an Mulattieri berichtete FT bereits Mitte Juni.

