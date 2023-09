Wolfsburg: Der Plan mit Nmecha

Bis Lukas Nmecha wieder für den VfL Wolfsburg auf dem Platz steht, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichtet, soll der Stürmer erst in der Winterpause wieder eine Rolle spielen. Trainer Niko Kovac sagt dazu: „Er soll Schritt für Schritt vorankommen, ich hoffe, dass er dann in der Wintervorbereitung wieder bei der Mannschaft ist. Das wäre das Ziel. Das hängt aber natürlich davon ab, ob zwischenzeitlich nicht Probleme auftreten.“ Laut der Tageszeitung macht Nmecha seine Verletzung mental zu schaffen, zwischenzeitlich soll sich der 24-Jährige in einem „schweren mentalen Tief“ befunden haben.

„Aber ich kann nur sagen, dass er sehr fleißig ist, dass er gewillt ist, wieder zurück zu kommen. Und das wird er auch, das sagen auch die Ärzte. Die Frage ist nur, wann und in welcher Form das sein wird“, so Kovac weiter. Nmecha verletzte sich in der Vorbereitung der Wölfe an der Patellasehne, fällt seit Mitte August aus. Der Bruder von BVB-Profi Felix Nmecha (22) verpasste bereits das Ende der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt.