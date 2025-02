Das vorgezogene CL-Finale | Juve will PSG-Star

Ein Spitzenteam muss seine Henkelpott-Träume früh begraben

Heutzutage kann man sich auf viele Sachen verlassen: Zum Beispiel, dass die Bahn nur dann pünktlich kommt, wenn man selbst zu spät ist. Oder darauf, dass es im Winter draußen früher dunkel wird. Und man kann sich, zumindest in den vergangenen Jahren, darauf verlassen, dass Manchester City in der Königsklasse auf Real Madrid trifft. Und im neuen Champions League-Format, das in dieser Saison zum ersten Mal zum Einsatz kommt, schmerzt diese Losung die beiden Teams besonders. Die spanische ‚as‘ titelt und verspricht am heutigen Samstag, „es wird Bombe sein“, wenn die beiden Klubs in den Champions League Play-Off-Duellen aufeinandertreffen. Doch damit ist auch klar, dass einer der beiden vergangenen Champions League-Sieger bereits vor dem Achtelfinale aus dem Turnier fliegt.

Nun kommt es also im vierten Jahr in Folge zu dem hochklassigen Duell zwischen den Klubs von Carlo Ancelotti (65) und Ex-Barça-Coach Pep Guardiola (54). Letzterer nimmt die häufig auftretende Paarung mit Humor, zumal man sich aufgrund der schlechten Champions League-Leistungen in der Liga-Phase selbst in diese Situation hineinmanövriert hat. Guardiolas Äußerung widmet die ‚Marca‘ eine eigene Seite: „Das sieht aus wie ein Derby.“ Der direkte Vergleich dieses „Derbys“ in den vergangenen drei Spielzeiten liest sich ausgeglichen: Je zwei Siege stehen für Real und City auf dem Konto, zweimal trennte man sich Remis.

Juve hat ein Herz für PSG-Stürmer

Juventus Turin hat die Aktivitäten auf dem Transfermarkt laut der italienischen Presse noch nicht für beendet erklärt. Wie die ‚Tuttosport‘ heute berichtet, erwägt die Alte Dame eine weitere Stürmer-Verpflichtung. Dabei soll der aktuelle Tabellenfünfte seine Fühler nach Gonçalo Ramos ausgestreckt haben. Der Portugiese ziert dabei das Titelblatt der heutigen Ausgabe der italienischen Zeitschrift. Was man sich nun fragt: Wo ist der Haken? Der hängt an einer weiteren Juventus-Personalie.

„Die Ankunft des portugiesischen Angreifers könnte mit dem Verkauf von Vlahovic zusammenhängen“, ergänzt die ‚Tuttosport‘. In der vergangenen Woche berichtete die ‚Gazetta dello Sport‘ vom Vorhaben Juves, Star-Stürmer Vlahovic (25) loszuwerden. Juventus sei bereit den Serben abzugeben, spätestens im kommenden Sommer, vielleicht aber auch noch im Winter-Transferfenster.