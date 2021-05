St. Pölten wird Wolfsburgs Farmteam

Der VfL Wolfsburg will seine Talente künftig beim österreichischen Erstligisten SKN St. Pölten ausbilden lassen. Wie die Wölfe offiziell bekanntgeben, schlossen beide Klubs einen Kooperationsvertrag über vier Jahre ab. Der VfL werde, so der Plan, Nachwuchsspieler an die Österreicher verleihen, damit sich diese „auf höherklassigem Niveau weiterentwickeln können“.

Somit übernimmt St. Pölten die Rolle eine Farmteams für die Wolfsburger. Ferner kündigen die Grün-Weißen an, ihre U23 abzumelden und für die Altersklassen U10 bis U13 mit vier regionalen Partnervereinen zusammenzuarbeiten. Es handelt sich somit um eine umfassende Neuausrichtung der Wolfsburger Nachwuchsförderung.