10 Millionen: Top-Talent Mijatovic verlässt Europa

Jovan Mijatovic wechselt in die nordamerikanische MLS. Beim New York City FC hat der 18-jährige Stürmer einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Roter Stern Belgrad erhält dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro Ablöse und eine 15-prozentige Weiterverkaufsklausel. In 36 Profispielen für seinen Jugendklub hat Mijatovic zehn Tore geschossen.

Interesse an einer Verpflichtung soll zuletzt unter anderem Bayer Leverkusen signalisiert haben. Auch bei New Yorks Partnerklub Manchester City befindet sich der serbische U19-Nationalspieler im Blickfeld. Möglich also, dass es bei guten Leistungen zu einem unkomplizierten Transfer nach England kommen wird.