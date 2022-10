Wildert Barça bei Union Berlin?

Bei einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr) kann Union Berlin heute die Tabellenführung zurückerobern. Für die Eisernen und auch Rani Khedira könnte es kaum besser laufen. Der Sechser spielt eine starke Saison, wurde sogar in den vorläufigen WM-Kader von Hansi Flick berufen.

Ein spanisches Onlineportal brachte Khedira nun beim FC Barcelona ins Gespräch – auf den ersten Blick weit hergeholt, immerhin ist der 28-Jährige nach aktuellem Stand aber im Sommer ablösefrei auf dem Markt. Oliver Ruhnert nimmt die Gerüchte von der iberischen Halbinsel äußerst gelassen zur Kenntnis.

„Würde ich mir gerne mal anhören“

Bei ‚Bild TV‘ gibt Unions Geschäftsführer Sport zu Protokoll: „Das ist ja eigentlich ein finanzschwacher, aber scheinbar auch ein finanzstarker Klub. Ich würde mir sehr gerne mal anhören, was denn der FC Barcelona vom 1. FC Union Berlin wollen würde.“

„Dann“, so Ruhnert weiter, „wären wir in eine ganz neue Kategorie vorgestoßen, wenn es uns jetzt schon möglich ist, Spieler zum FC Barcelona zu transferieren.“ Wahrscheinlicher scheint da eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags. „Ich kann mir definitiv vorstellen, zu bleiben. Ich fühle mich hier sehr wohl, habe bei Union schnell meinen Platz gefunden“, so Khedira zuletzt.