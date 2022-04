SV Werder: Zeichen bei Weiser auf Verbleib

Werder Bremen und Mitchell Weiser – das schien zunächst nicht so recht zusammenzupassen. Die Saison begann der Rechtsverteidiger zwar als Stammspieler, geriet dann aber immer mehr außen vor und wurde über den Jahreswechsel auch noch von einer Corona-Infektion ausgebremst. Seit Februar läuft es für Weiser allerdings deutlich besser.

Unter Trainer Ole Werner hat sich der Leihspieler, regulär noch bis 2023 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, zurückgekämpft und steuerte jüngst gar den 1:1-Ausgleich gegen den 1. FC Nürnberg bei. Der positive Trend hat nach ‚Bild‘-Infos bei allen Beteiligten für ein Umdenken gesorgt. Weiser könne sich einen festen Wechsel an die Weser sehr gut vorstellen. Dasselbe gelte andersrum für die Bremer Aufstiegskandidaten.

Keine Verwendung in Leverkusen

„Mitchell hat in diesem Jahr gezeigt, was in ihm steckt“, äußert sich Lizenzspielerleiter Clemens Fritz aufgeschlossen. „Er hat viel Qualität […]. Wenn Mitch auf seinem Toplevel ist, kann er viel Freude machen. Alles weitere werden wir noch besprechen.“ Was ebenfalls für einen langfristigen Aufenthalt bei Werder spricht: In Leverkusen hat Weiser keinerlei Perspektive mehr.

So deutet nun inzwischen einiges darauf hin, dass der 27-Jährige auch in der kommenden Saison in Grün-Weiß aufläuft. Scheitern kann eine Einigung laut ‚Bild‘ aber noch an der Gehaltsfrage. Weiser müsste in Bremen wohl ein deutliches abgespecktes Salär akzeptieren.