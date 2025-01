Sahin-Nachfolge: Kovac hebt den Daumen

„Unser ganzer Fokus liegt auf dem Spiel am Samstag. Dass wir heute noch keinen neuen Trainer präsentieren, zeigt, dass wir es mit Nuri schaffen wollten“, macht Geschäftsführer Sport Lars Ricken gegenüber ‚Sky‘ keinen Hehl daraus, dass Borussia Dortmund gerne an Nuri Sahin festgehalten hätte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vier Niederlagen in Folge ließen den Verantwortlichen des ambitionierten Bundesligisten allerdings keine andere Wahl, als den 36-jährigen Übungsleiter am heutigen Mittwochmorgen von seinen Aufgaben zu entbinden. Interimsmäßig steht Mike Tullberg am Samstag (15:30 Uhr) beim Bundesligaspiel gegen Werder Bremen an der Seitenlinie, mittelfristig soll aber ein externer Kandidat übernehmen.

Kovac in der Pole Position

Die Zeichen verdichten sich, dass Niko Kovac an der Strobelallee anheuert. Schon die ‚Bild‘ berichtete am Vormittag, der gebürtige Berliner sei der Favorit auf den vakanten Posten. ‚Sky‘ legt nun nach und spricht von konkreten Gesprächen, die zwischen den Parteien geführt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mehr noch: Dem Bezahlsender zufolge kann sich Kovac durchaus vorstellen, die Borussia bis zum Saisonende zu übernehmen – mit der Aussicht auf eine Fortführung der Zusammenarbeit. Für den Fall der Fälle behält Ricken aber auch Alternativen im Auge.