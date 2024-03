Was wird aus Angeliño?

Die Zukunft von Linksverteidiger Angeliño ist unklar. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass die AS Rom sich nur um eine Festverpflichtung des Leihspielers von RB Leipzig bemühen wird, wenn Trainer Daniele de Rossi seinen ausdrücklichen Wunsch dazu äußert.

Die Roma kann Angeliño für festgeschriebene fünf Millionen Euro Ablöse dauerhaft unter Vertrag nehmen, will diese Summe aber drücken. Erst im Winter war Angeliño von seiner vorherigen Leihstation Galatasaray in die Ewige Stadt gekommen. In der Serie A spielte der 27-Jährige bislang meist von Beginn an.