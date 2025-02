Nach CL-Gala: Englische Klubs wollen Feyenoords Paixão

Feyenoord Rotterdams Flügelflitzer Igor Paixão soll das Interesse von drei Premier League-Klubs geweckt haben. Wie die ‚Sun‘ berichtet, befindet sich der Brasilianer im Visier von Tottenham Hotspur, Newcastle United und dem AFC Bournemouth. Im Champions League-Spiel gegen den AC Mailand (1:0) am Mittwoch sollen Scouts der Magpies und Cherries im Stadion gewesen sein, um sich den 24-Jährigen aus nächster Nähe anzuschauen.

Gegen die Mailänder wusste der Linksaußen zu überzeugen und bereitete vor allem dem früheren City-Verteidiger Kyle Walker große Probleme. In der laufenden Saison erzielte Paixão in 32 Pflichtspielen acht Tore und legte 14 weitere auf. In Rotterdam steht der Rechtsfuß noch bis 2029 unter Vertrag.