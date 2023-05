United: Ten Hag spricht Klartext über de Gea

Erik ten Hag will weiter mit seiner Nummer eins David de Gea zusammenarbeiten. Daraus machte der niederländische Cheftrainer von Manchester United auf der Pressekonferenz nach der 0:1-Niederlage gegen West Ham United keinen Hehl: „Wir möchten, dass er hier bei Manchester United bleibt und seinen Vertrag verlängert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im April kursierten Berichte, denen zufolge Verein und Spieler in den Vertragsverhandlungen sehr weit sind. Es läuft also klar auf eine Zusammenarbeit über das Vertragsende im Sommer hinaus. In der Vergangenheit wurde regelmäßig über de Geas Abschied spekuliert, schließlich präsentierte sich der 32-jährige Spanier – obendrein Topverdiener im Kader – nicht immer in Galaform.

Lese-Tipp

Trotz Klausel: Napoli legt Preisschild für Kim fest