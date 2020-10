50 Millionen: United könnte noch zuschlagen

Manchester United bemüht sich weiterhin um Ismaïla Sarr vom FC Watford. Laut den ‚Manchester Evening News‘ stehen die Hornets nach dem Abstieg in die zweitklassige Championship einem Verkauf des 22-jährigen Flügelspielers weiterhin offen gegenüber. Noch am Deadline Day versuchten die Klubs, eine Einigung zu finden.

Dank des national erweiterten Fensters ist bis zum 16. Oktober Zeit, den Transfer über die Bühne zu bringen. Die Position der Hornets bleibt unverändert: Sarr (Vertrag bis 2024) wird nur abgegeben, sollte der Klub eine Ablöse in der Größenordnung von rund 50 Millionen Euro kassieren. Erst im vergangenen Sommer überwies Watford 30 Millionen Euro für den Senegalesen an Stade Rennes.

Uniteds Restzweifel

Bei den Red Devils ist man sich dagegen noch nicht sicher, ob Sarr diesen Preis rechtfertigt. Das Angebot am Deadline Day lautete Leihe inklusive einer Kaufoption über 25 Millionen Euro. Grundsätzlich überzeugte der Rechtsaußen in seiner ersten Spielzeit in England. Mit fünf Treffern sowie sechs Assists in 28 Einsätzen war Sarr immerhin an fast einem Drittel von Watfords 36 Ligatreffern direkt beteiligt – nur zwei Teams trafen seltener als der Absteiger.

Aufgrund der am gestrigen Dienstag abgelaufenen Meldepflicht für europäische Klubwettbewerbe dürfte der schnelle Offensivspieler daher nur national eingesetzt werden. Eine nachträgliche Anmeldung wäre erst im Januar möglich – doch dann schlägt auch Neuzugang Amad Diallo Traoré, der dieselbe Position wie Sarr bekleidet, seine Zelte im Old Trafford auf.