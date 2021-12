Isco: Neustart in der Bundesliga?

Es wird Zeit für Isco, seine Zukunft zu planen. In wenigen Tagen schon wird es dem 29-Jährigen ohne Einverständnis von Real Madrid erlaubt sein, für die nächste Saison bei einem neuen Arbeitgeber zu unterschreiben. Welcher Klub Isco an Bord holt, steht aber noch in den Sternen.

Anfragen gab es aus den USA und aus der Türkei. Ein Engagement in der Major League Soccer oder in der Süper Lig kommt für den 38-fachen Nationalspieler der ‚as‘ zufolge aber nicht infrage. Zwei Ligen, die deutlich höher in Iscos Gunst stehen, seien die Premier League und die Bundesliga.

Spur nach Deutschland

Sowohl deutsche als auch englische Klubs sollen auch schon angeklopft haben. Den konkretesten Vorstoß unternahm der Sportzeitung zufolge bislang Newcastle United. Der neureiche und zugleich stark abstiegsgefährdete Klub von der Insel kann sportlich allerdings nicht die beste Perspektive bieten.

Finanziell können die Magpies dagegen wohl das beste Angebot auf den Tisch legen. Bei einem Wechsel nach Deutschland müsste Isco derweil deutliche Abstriche machen. Aktuell kassiert der feine Techniker in Madrid noch sechs Millionen Euro – und das netto.