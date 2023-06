Nächster Klub an Maguire dran

Harry Maguire hat offenbar bei einem weiteren Vertreter der Premier League Interesse geweckt. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge handelt es sich um den Champions League-Teilnehmer Newcastle United. Bei den Magpies wird der mitunter harsch kritisierte und bei Manchester United zuletzt kaum mehr gefragte Innenverteidiger offenkundig geschätzt.

Es gibt allerdings einen Haken: So ganz scheint Newcastle Maguires Leistungsvermögen nicht zu trauen und bevorzugt laut ‚Sun‘ eine Leihe. Das allerdings komme für die Red Devils nicht in Frage. In Manchester wolle man den 30-jährigen Engländer nur verkaufen, nicht verleihen. Zuletzt wurde Maguire schon bei Tottenham Hotspur gehandelt.

