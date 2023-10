Barça verlängert mit Rekord-Talent Yamal

Jüngster Profi-Debütant beim FC Barcelona, jüngster Debütant und Torschütze in der spanischen A-Nationalmannschaft. Seit Monaten trägt sich Lamine Yamal in die Geschichtsbücher ein. Seine Zukunft sieht das 16-jährige Offensivtalent in Katalonien. Wie Barça offiziell verkündet, hat Yamal seinen im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag bis 2026 verlängert.

Dem Vernehmen nach haben sich Berater Jorge Mendes und der spanische Meister mündlich aber schon auf einen Kontrakt bis 2030 verständigt. Diesen soll der Linksfuß unterschreiben, wenn er im Juli 2025 18 Jahre alt wird. Im Kontrakt des Youngsters befindet sich dem La Liga-Klub zufolge zudem eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro.

Barça: Kein Medientermin für Yamal-Verlängerung

Barças Eigengewächs lief im April im Alter von 15 Jahren, neun Monaten und 16 Tagen für die erste Mannschaft auf. In dieser Saison kam der Außenstürmer in allen neun Pflichtspielen zum Einsatz, zwei Assists steuerte Yamal bei. Viele weitere Tore und Vorlagen werden hinzukommen, davon sind sie in Barcelona felsenfest überzeugt.