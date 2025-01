Bremens Plan mit Burke

Oliver Burke kann sich Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung bei Werder Bremen machen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, möchte sich der Bundesligist im März mit der Spielerseite zu konkreten Gesprächen über eine Ausweitung des am Saisonende auslaufenden Vertrags treffen. „Er arbeitet weiter vernünftig und nimmt diese Rolle, die er bei uns hat, an. In einer Phase ins Spiel zu kommen, in der Räume entstehen und es durch Wechsel ein bisschen wilder wird. Mit seiner Dynamik und seinem Instinkt kommt er in Situationen, in denen er seine Stärken ausspielen kann“, lobte Werder-Coach Ole Werner seinen Stürmer im Anschluss an die 2:4-Niederlage gegen RB Leipzig am Wochenende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Burke war 2022 ablösefrei von Sheffield United nach Bremen gewechselt, konnte sich in seinen ersten Jahren jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. Zweimal wurde der schottische Angreifer nach England verliehen. In dieser Saison kämpft sich der mittlerweile 27-Jährige jedoch immer wieder ins Team. Bisher stehen zehn Kurzeinsätze zu Buche, in denen er zwei Treffer erzielte. Durch Burkes verbesserte Form wird laut ‚Bild‘ immer unwahrscheinlicher, dass Werder in der Offensive in diesem Transferfenster noch einmal nachlegt. „Wir schließen weiterhin nichts aus. Aber wir sind aktuell sehr gut aufgestellt. Und die Mannschaft hat Vertrauen verdient“, so Profi-Boss Peter Niemeyer.