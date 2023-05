Brentford bindet Wissa

Der FC Brentford verlängert mit einer seiner Offensivkräfte. Wie der Premier League-Vertreter verkündet, erhält Flügelstürmer Yoane Wissa einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2026. Das alte Arbeitspapier des 26-jährigen Kongolesen wäre ein Jahr früher ausgelaufen.

Akute zeitliche Notwendigkeit bestand folglich nicht. Die Verlängerung mit Wissa ist deshalb eher als Vorgriff und Vertrauensvorschuss zu werten. In der laufenden Spielzeit kommt der in Frankreich geborene Angreifer auf fünf Tore und zwei Vorlagen in 36 Saisonspielen.

