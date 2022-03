Milan klopft bei Asensio an

Der AC Mailand hat ein Auge auf Marco Asensio geworfen. Nach Informationen der ‚Tuttosport‘ wollen Vertreter der Rossoneri in Kürze das Gespräch mit den Kollegen von Real Madrid suchen, um über einen möglichen Transfer des Offensivspielers zu sprechen. Asensios aktuelles Gehalt von 5,5 Millionen Euro soll Milan allerdings Kopfzerbrechen bereiten.

In Madrid steht der 26-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag. Asensio pendelt zwischen Startelf und Ersatzbank, steuerte in dieser Saison aber schon zehn Treffer in 33 Pflichtspielen bei. Real will ihm ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorlegen.