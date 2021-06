Freiburg zieht Sextett zu den Profis

Sechs Spieler aus dem Nachwuchs des SC Freiburg werden fester Bestandteil des Profikaders. Wie die Breisgauer bekanntgeben, werden Kiliann Sildillia (19), Noah Weißhaupt (19), Kevin Schade (19), Nishan Burkart (21), Kimberly Ezekwem (20) und Noah Atubolu (19) in die Bundesliga-Mannschaft aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Alle Spieler haben großes Potenzial und trugen mit konstant tollen Leistungen zum Erfolg der Zweiten Mannschaft bei. Deshalb ist dies in der Philosophie des SC Freiburg der verdiente und logische nächste Schritt“, sagt Vorstand Jochen Saier, „es gilt nun für alle, weiter hart an sich zu arbeiten, sich an das höhere Niveau anzupassen und ihr Talent voll auszuschöpfen.“