Bericht: Thiago einigt sich mit Liverpool

Der Wechsel von Thiago vom FC Bayern München zum FC Liverpool ist wohl bald in trockenen Tüchern. Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, haben sich die Reds mit dem 29-jährigen Spanier auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Dem Bericht zufolge soll der Mittelfeldspieler seinen bevorstehenden Transfer nach England bereits im Mannschaftskreis verkündet haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cheftrainer Hansi Flick zeigte in der ‚Sport Bild‘ zuletzt Verständnis für den Wechsel: „Thiago hat gesagt, dass er gerne eine neue Herausforderung möchte. Als Mensch und Sportler kann ich ihn verstehen: Er hat in Barcelona gespielt, sieben Jahre bei Bayern. Nun will er die neue Herausforderung.“

Einzig und allein die Einigung zwischen den Klubs steht einem Thiago-Wechsel zu den Reds im Wege. Die Münchner rufen eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro auf. Liverpool will nicht mehr als 30 Millionen Euro für den Edeltechniker ausgeben. Das Vertragspapier des Mittelfeldspielers gilt noch bis 2021.