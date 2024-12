De Bruyne bald zusammen mit Messi?

Inter Miami zeigt gesteigertes Interesse an Kevin De Bruyne. Der Klub von Eigentümer David Beckham, für den unter anderem Lionel Messi aufläuft, will die Gespräche nach Informationen des ‚Mirror‘ im Januar aufnehmen und den 33-Jährigen von einem Engagement in der MLS überzeugen.

De Bruynes Vertrag bei Manchester City läuft im kommenden Sommer aus. Bislang hat der Belgier keine Tendenz erkennen lassen. Nach Wunsch der City Football Group soll De Bruyne zu einem der Schwesterklubs wechseln. Dazu gehören New York City FC, der Melbourne City FC, der FC Girona, der belgische Klub Lommel SK sowie weitere Vereine aus Asien, Südamerika und Europa.