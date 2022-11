Chelsea bindet Chalobah langfristig

Trevoh Chalobah ist ein Paradebeispiel für das Ausbildungsmodell des FC Chelsea. Der Innenverteidiger durchlief die eigene Jugendabteilung, wurde anschließend mehrfach verliehen und ist nun fester Bestandteil des Profikaders.

Dass sich Chalobah derart etablieren konnte, wird nun belohnt. Wie die Blues mitteilen, hat der 23-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2028 verlängert. Das macht ihn „überglücklich“, wie aus der Mitteilung zu entnehmen ist.

In die laufende Saison startete Chalobah nur schleppend, sodass kurz vor Transferschluss sogar eine weitere Leihe im Raum stand. Doch unter dem neuen Trainer Graham Potter eroberte sich der Rechtsfuß einen Stammplatz. In den vergangenen elf Partien stand Chalobah immer in der Startelf.