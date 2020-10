Barça: Tritt Bartomeu heute zurück?

Josep Maria Bartomeu könnte am heutigen Montag seinen Rücktritt als Vereinspräsident des FC Barcelona anbieten. Dies berichtet die katalanische ‚Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe. Nach der 1:3-Niederlage im Clásico gegen Real Madrid am Wochenende hat der Vereinsvorstand für den heutigen Montagnachmittag eine Krisensitzung einberufen. Thema ist die für den 1. und 2. November geplante Misstrauensabstimmung der Mitglieder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund der Pandemie-Einschränkungen könnte das Votum vom Regionalparlament verschoben werden. Sollte dies nicht der Fall sein, will Bartomeu sowie der restliche Vorstand dem Bericht zufolge aus eigenem Antrieb zurücktreten, um die Gesundheit der Anhänger bei einer Durchführung des Votums nicht zu gefährden. Seit geraumer Zeit steht Bartomeu im Kreuzfeuer der Kritik von großen Teilen der Mannschaft.