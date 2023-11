Sonderregel: Monaco vor Notfall-Transfer

Die AS Monaco ist auf der Suche nach einem Ersatz für den langzeitverletzen Linksverteidiger Caio Henrique in der Ligue 2 fündig geworden. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato stehen die Monegassen unmittelbar vor der Verpflichtung von Kassoum Ouattara. Mit dem SC Amiens müssen nur noch Details geklärt werden, bis der Deal final über die Bühne geht.

Es handelt sich bei der Verpflichtung um einen Sonderfall: Bei besonders schweren Verletzungen, wie Henriques Kreuzbandriss, dürfen in Frankreich Transfers auch außerhalb der Wechselperiode getätigt werden. Ouattara stellt eine positionsgetreue Alternative dar. In der zweiten Liga kam der französische U18-Nationalspieler in der laufenden Saison bereits zehnmal zum Einsatz.

Update (14:59 Uhr): Mittlerweile hat Ouattara nach Foot Mercato-Infos seinen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Mit der Verkündung ist nun minütlich zu rechnen.