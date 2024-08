Einigung: Nächster TSG-Transfer auf der Zielgeraden

Am heutigen Samstag (15:30 Uhr) startet die TSG Hoffenheim gegen Holstein Kiel in die neue Bundesliga-Saison. Am Kader gilt es aber für Interimssportchef Frank Kramer noch einige Baustellen abzuarbeiten. Dazu zählt insbesondere die Innenverteidigung.

Oumar Solet (24) und Armel Bella-Kotchap (22) fielen beide durch den Medizincheck, also mussten neue Pläne her. Nun reist wohl noch an diesem Wochenende Robin Hranac zur Untersuchung an. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die TSG und Viktoria Pilsen sich auf eine Ablöse zwischen acht und neun Millionen Euro für den 24-Jährigen geeinigt.

Update (10:52 Uhr): Laut ‚Sky‘ absolviert Hranac zur Stunde den Medizincheck bei der TSG.

Hranac ist sechsfacher tschechischer Nationalspieler. Seit Jugendtagen spielt er in Pilsen und absolvierte dort 62 Profispiele. Ob er eine Soforthilfe in der Bundesliga sein kann, bleibt abzuwarten. Diese verspricht man sich auf jeden Fall von Valentin Gendrey. Für den 24-jährigen Rechtsverteidiger hat die TSG gerade ein zweites Angebot bei US Lecce platziert.