Bayern reichen erstes Angebot für Mané ein

„Sie werden verstehen, dass ich zu Spielern, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen, nichts sagen werde“, mauerte Bayern-Präsident Herbert Hainer am gestrigen Sonntag in Sachen Sadio Mané, stellte aber vielsagend klar: „Der FC Bayern hat immer die nötigen Mittel aufgebracht, wenn er einen Spieler haben wollte. Wenn wir einen Spieler unbedingt haben wollen, sind wir auch in der Lage, ihn zu holen.“

Eine erste Ablöse-Offerte soll die Anfield Road mittlerweile erreicht haben. Wie die renommierte englische ‚Times‘ berichtet, hat der Ablösepoker begonnen, das Eröffnungsangebot aus München belaufe sich auf umgerechnet rund 25 Millionen Euro nebst fünf Millionen Euro in Bonuszahlungen, die vor allem beim Gewinn der Champions League fällig werden würden.

Wie die Tageszeitung weiter berichtet, ging das Angebot Ende der vergangenen Woche beim FC Liverpool ein, wurde aber postwendend zurückgewiesen. Die Reds sehen den 30-jährigen Senegalesen durch die Offerte „deutlich unterbewertet“. Ein Preis wurde dem deutschen Rekordmeister aber nicht genannt. Das ‚Liverpool Echo‘ taxierte die Vorstellungen des englischen Vizemeisters zuletzt jedoch auf über 45 Millionen Euro.

FT-Meinung