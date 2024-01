Nürnberg gibt Handwerker ab

https://www.fcn.de/news/artikel/auf-leihbasis-nach-holland-handwerker-verlaesst-den-club/

Auf Leihbasis nach Holland – Handwerker verlässt den Club

Der Linksverteidiger läuft bis zum Sommer für den Tabellen-12., den FC Utrecht, auf. Handwerker war vor viereinhalb Jahren vom 1. FC Köln an den Valznerweiher gewechselt. In 126 Spielen gelangen ihm 14 Torbeteiligungen. Olaf Rebbe, Sportdirektor des FCN: „Für Tim war es zuletzt nicht immer möglich, auf ausreichend Spielminuten zu kommen. Deshalb sind wir seinem nachvollziehbaren Wunsch nachgekommen und haben der Leihe zugestimmt. Wir wünschen Tim eine erfolgreiche Zeit in Utrecht.“Tim Handwerker: „Ich