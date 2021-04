FCB: Choupo-Moting will länger bleiben

Für Eric Maxim Choupo-Moting steht fest, dass er seinen Aufenthalt an der Säbener Straße verlängern will. Gegenüber dem vereinseigenen Magazin ‚51‘ erklärt der 32-Jährige: „Alles, was ich mir vorher vom FC Bayern versprochen hatte, hat sich mehr als bestätigt. Natürlich wäre es schön, länger zu bleiben.“ Der aktuelle Vertrag des Stürmers beim Rekordmeister läuft im Sommer aus.

Auch der FCB scheint gewillt, die Zusammenarbeit mit dem Kameruner zu verlängern. Bei den Bayern nimmt Choupo-Moting die Rolle des Ergänzungsspielers hinter Robert Lewandowski ein. In den anstehenden Partien gegen RB Leipzig (3. April) und seinen Ex-Klub Paris St. Germain (7. April) könnte Choupo-Moting in den Vordergrund rücken, da Lewandowski verletzungsbedingt ausfällt.